В природе существует 8 видов медведей. Они очень разные: к примеру, их вес колеблется от 27 до 450 килограммов. Эти удивительные животные часто попадают на фото. Предлагаем подборку, которая точно поднимет настроение.

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Мама-медведица смотрит, можно ли переходить дорогу

Забавные фото медведей
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Медведь думает о смысле жизни на фоне радуги

Забавные фото медведей
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А этот медведь отдыхает, как человек

Забавные фото медведей
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Медведь-грилли

Забавные фото медведей
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Завтрак 2 лучших друзей

Забавные фото медведей
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Медведи также хотят купаться

Забавные фото медведей
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Этот косолапый тоже не прочь охладиться

Забавные фото медведей
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Не много ли медведей для одного дерева?

Забавные фото медведей
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Вот как медведь отреагировал на свадьбу в зоопарке

Забавные фото медведей
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Сам сдался полиции

Забавные фото медведей
Фото Reddit

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