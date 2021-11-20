В природе существует 8 видов медведей. Они очень разные: к примеру, их вес колеблется от 27 до 450 килограммов. Эти удивительные животные часто попадают на фото. Предлагаем подборку, которая точно поднимет настроение.
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Мама-медведица смотрит, можно ли переходить дорогу
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Медведь думает о смысле жизни на фоне радуги
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А этот медведь отдыхает, как человек
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Медведь-грилли
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Завтрак 2 лучших друзей
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Медведи также хотят купаться
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Этот косолапый тоже не прочь охладиться
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Не много ли медведей для одного дерева?
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Вот как медведь отреагировал на свадьбу в зоопарке
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Сам сдался полиции
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