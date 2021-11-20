У природі існує 8 видів ведмедів. Вони дуже різні: можуть важити від 27 до 450 кілограмів. Ці дивовижні тварини часто потрапляють на фото. Пропонуємо підбірку, яка точно підійме настрій.

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Мама-ведмедиця дивиться, чи можна переходити дорогу



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Ведмідь думає про сенс життя на тлі веселки



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А цей ведмедик відпочиває, як людина



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Ведмідь-гриллі



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Сніданок 2 ліпших друзів



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Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Ведмеді також хочуть купатися



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Цей клишоногий теж не проти порелаксувати



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А чи не забагато ведмедів для одного дерева?



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Ось як ведмідь відреагував на весілля в зоопарку



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Сам здався поліції



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