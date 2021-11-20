У природі існує 8 видів ведмедів. Вони дуже різні: можуть важити від 27 до 450 кілограмів. Ці дивовижні тварини часто потрапляють на фото. Пропонуємо підбірку, яка точно підійме настрій.
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Мама-ведмедиця дивиться, чи можна переходити дорогу
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Ведмідь думає про сенс життя на тлі веселки
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А цей ведмедик відпочиває, як людина
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Ведмідь-гриллі
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Сніданок 2 ліпших друзів
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Ведмеді також хочуть купатися
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Цей клишоногий теж не проти порелаксувати
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А чи не забагато ведмедів для одного дерева?
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Ось як ведмідь відреагував на весілля в зоопарку
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Сам здався поліції
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