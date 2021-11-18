Известно, что группу из 4 волков исследователи встретили на берегу Припяти. Все, кроме одного молодого и спокойного, пошли в заросли.
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"Пришлось заняться фотосессией. Прекрасный зверь был немного осторожным, но подпускал авто достаточно близко. Поигравшись немного в "отойду и перейду немного в сторону", мы разошлись по своим делам. Мое настроение улучшилось", — рассказал Сергей Домашевский.
На фотографиях, сделанных научным сотрудником заповедника, можно увидеть довольно упитанного и гордого волка.
Смотрите фото, которые сделал Сергей Домашевский:
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Сообщение Сергея Домашевского
Группа волков, из четырех особей, встретилась нам сегодня на берегу Припяти. Все, кроме одного молодого и спокойного, ушли в кустарники. Пришлось заняться фотосессией. Прекрасный зверь немного осторожничал, но и подпускал авто довольно близко. Поигравшись немного в отойду и перейду чуть в сторонку, мы разошлись по своим делам. И моё настроение улучшилось. 16.11.2021 г.