Улюбленець киян – горила Тоні одержав різдвяні подарунки з Німеччини

Самець горили вже третій рік поспіль отримує подарунки від своїх німецьких друзів. Тоні вже встиг випробувати презенти і вони йому дуже сподобалися.

Тоні – найстаріший мешканець Київського зоопарку. Минулого літа йому виповнилося 47 років. Тварина народилася в Німецькому місті Нюрнберг, тому цей подарунок особливо приємний.

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Для Тоні надіслали різні смаколики / Скриншот з відео

Для Тоні цьогоріч надіслали арахіс, мигдаль та родзинки, а також теплий іменний плед. Тоні вже скуштував родзинки та спробував плед – на ньому не тільки вишили ім'я тварини, а ще й зробили спеціальну кишеньку. Туди можна ховати смаколики.

Минулого року Тоні захворів. У нього сталася кишкова непрохідність. Після консультацій з українськими та закордонними ветеринарами єдиний в Україні самець горили зумів одужати.

Зараз він притримується виключно вегетаріанської дієти – в раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини,

– розповідають у зоопарку.

А влітку у Тоні з'явився чудовий відкритий вольєр з гамаками, деревами та терасою.



Для горили навіть надійшла листівка / Скриншот з відео

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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Текст повідомлення:

Вже третій рік поспіль ми отримуємо Різдвяний подарунок для нашого Тоні. У коробці є улюблені смаколики горили – арахіс, мигдаль та родзинки, та як завжди – теплий іменний плед!

Горила Тоні – єдина рівнинна горила в Україні.

У цьому році йому виповнюється 48 років. Зараз він притримується виключно вегетаріанської дієти – в раціоні завжди є сезонні овочі, фрукти, листя бананів, цикорій та багато рідини.

Минулого року, для нашого Тоні було створено літнє велике приміщення з гамаками та великою терасою!

Ми з любов'ю та уважністю піклуємось про нього. Але як же приємно, що про нашого дідуся піклуються ще і з-за кордону!

Спеціальна дієта, приємні емоції та комфортні умови проживання – забезпечать нашому Тоні гарну старість!