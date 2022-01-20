Тони – самый старый житель Киевского зоопарка. Прошлым летом ему исполнилось 47 лет. Животное родилось в Немецком городе Нюрнберг, поэтому этот подарок особенно приятен.

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Для Тони прислали разные вкусности / Скриншот с видео

Для Тони в этом году прислали арахис, миндаль и изюм, а также теплый именный плед. Тони уже попробовал изюм и испытал плед – на нем не только вышили имя животного, но и сделали специальный карманчик. Туда можно прятать вкусности.

В прошлом году Тони заболел. У него произошла кишечная непроходимость. После консультаций с украинскими и зарубежными ветеринарами единственный в Украине самец гориллы сумел выздороветь.

Сейчас он придерживается исключительно вегетарианской диеты – в рационе всегда есть сезонные овощи, фрукты, листья бананов, цикорий и много жидкости,

– рассказывают в зоопарке.

А летом у Тони появился замечательный открытый вольер с гамаками, деревьями и террасой.



Для гориллы даже пришла открытка / Скриншот с видео

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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