Известно, что рацион панд на половину состоит из белков, содержащихся в молодых побегах бамбука. Однако зимой приходится есть листья растений, где меньше протеина и пищевой ценности.

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По словам ученых, панды поддерживают вес благодаря накопленным за лето запасам жира. Подготовиться к зиме им помогает бактерия Clostridium butyricum, живущая в кишечнике животных.



Панда / Фото Getty Images

Какой эксперимент провели исследователи

Они пересадили фекальную микробиоту панд – мышам. Одна часть грызунов получила летний набор микробов, вторая – зимний.

В ходе эксперимента мыши с летним набором бактерий росли – толстели быстрее грызунов с зимней микробиотой. Также запасы жиров набирают панды.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

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