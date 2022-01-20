Известно, что рацион панд на половину состоит из белков, содержащихся в молодых побегах бамбука. Однако зимой приходится есть листья растений, где меньше протеина и пищевой ценности.
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По словам ученых, панды поддерживают вес благодаря накопленным за лето запасам жира. Подготовиться к зиме им помогает бактерия Clostridium butyricum, живущая в кишечнике животных.
Панда / Фото Getty Images
Какой эксперимент провели исследователи
Они пересадили фекальную микробиоту панд – мышам. Одна часть грызунов получила летний набор микробов, вторая – зимний.
В ходе эксперимента мыши с летним набором бактерий росли – толстели быстрее грызунов с зимней микробиотой. Также запасы жиров набирают панды.
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