Відомо, що раціон панд на половину складається з білків, які містяться у молодих пагонах бамбука. Проте взимку доводиться їсти листя рослин, де менше протеїну та харчової цінності.
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За словами вчених, панди підтримують вагу завдяки накопиченим за літо запасам жиру. Підготуватися до зими їм допомагає бактерія Clostridium butyricum, що живе у кишківнику тварин.
Панда / Фото Getty Images
Який експеримент провели дослідники
Вони пересадили фекальну мікробіоту панд – мишам. Одна частина гризунів отримала літній набір бактерій, друга – зимовий.
У ході експерименту миші з літнім набором бактерій росли – товстіли швидше, ніж гризуни із зимовою мікробіотою. Так само запаси жирів набирають панди.
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