Відомо, що раціон панд на половину складається з білків, які містяться у молодих пагонах бамбука. Проте взимку доводиться їсти листя рослин, де менше протеїну та харчової цінності.

Цікаво Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

За словами вчених, панди підтримують вагу завдяки накопиченим за літо запасам жиру. Підготуватися до зими їм допомагає бактерія Clostridium butyricum, що живе у кишківнику тварин.



Панда / Фото Getty Images

Який експеримент провели дослідники

Вони пересадили фекальну мікробіоту панд – мишам. Одна частина гризунів отримала літній набір бактерій, друга – зимовий.

У ході експерименту миші з літнім набором бактерій росли – товстіли швидше, ніж гризуни із зимовою мікробіотою. Так само запаси жирів набирають панди.

Важливо Папуга майже ідеально повторює мелодію айфона: кумедне відео

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Розуміє людей та жонглює: дивіться відео про розумного пелікана Патріка, який живе у Вінниці