Український кіт Степан підкорив Брітні Спірс: чим чотирилапий зміг вразити співачку

Американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм опублікувала фото українського кота Степана. Відомо, що його світлини стають вірусними та можуть використовувати, як меми.

Українці вже добре знають кота Степана через його неймовірні фото. Тепер, завдяки співачці Брітні Спірс, він став добре відомим і за межами рідної країни.

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"Я щойно зі зйомок серіалу "Ідол". У ньому гарантовано будуть хіти та багато яскравих моментів. Сподіваюся, що ви весело проводите час. А якщо раптом втратите зі мною зв’язок, то знайте, я можу десь зависати з цим котом", – підписала фото Брітні Спірс.



Світлина, яку виставила Брітні Спірс / Фото інстаграм

Відома, що ця світлина кота Степана сподобалася не тільки американській зірці, а й багатьом паблікам, які активно її поширювали.

Що відомо про кота

Кіт Степан активно збирає аудиторію, як на своїй сторінці в інстаграм, так і в тікток. Наприклад, одне з його відео зібрало понад 32 мільйони переглядів та майже 8 мільйонів лайків.

Дивіться відео кота Степана із тікток:

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Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.

Відомо, що ідея щодо контенту з’явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.