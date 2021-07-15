Ні експлуатації, фотопослугам і жорстокості: в Україні ухвалили важливий закон про захист тварин
Джерело:24 канал
Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроєкт, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Відтак в Україні заборонять фотопослуги з дикими тваринами, пропаганду насильства та калічення чотирилапих безхатьків.
Законопроєкт №2351 народні депутати у другому читанні ухвалили 15 липня. За відповідну ініціативу проголосувала переважна більшість обранців – 258 "за".
До теми Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®
Законопроєкт про захист тварин, на який дуже довго чекали
Тепер, аби революційний законопроєкт вступив у дію, його має підписати спікер Верховної Ради і президент. Відзначимо, що законопроєкт лежав "у довгій шухляді": його внесли у Раду ще у жовтні 2019 року.
Перше читання він пройшов у лютому 2020 року, і лише за півтора року – ухвалений повністю.
Законопроєкт наближає українське законодавство до норм Європейського Союзу. У 2013 році Україна ратифікувала міжнародну Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. Проте, за 5 наступних років її норми не були імплементовані в українське законодавство.
Що змінить законопроєкт про захист тварин
Законопроєкт №2351 забороняє:
- Евтаназію як метод регулювання чисельності безпритульних тварин.
- Замуровування тварин у підвальних приміщеннях та на горищах.
- Контрабанду диких тварин.
- Фотопослуги з дикими тваринами в населених пунктах і жебракування з тваринами.
- Пропаганду жорстокого поводження з тваринами.
- Бити, вбивати, труїти та калічити безпритульних тварин.
- Утримання диких великих тварин у закладах громадського харчування й інших непристосованих місцях.
- Залишати тварин у салоні авто, коли на вулиці температура вища за +20°C чи нижча за -5°C.
Важливо Викидають з вікон, б'ють та відстрілюють: як в Україні знущаються з тварин
Нові покарання та важливі зміни у ставленні до тварин
Закон посилить кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. До того ж ініціює нові заходи щодо боротьби з браконьєрством. Місцевим радам з питань захисту тварин від жорстокого поводження нададуть більше повноважень.
До того ж поліція матиме право вилучати тварин у власників до розгляду справи у суд. Так вчинятимуть, якщо із тварин знущалися.
Інша інновація – позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років. Це святить тим, хто жорстоко поводився із чотирилапими. Раніше ніякого регулювання у цьому питанні не було.
Законопроєкт запроваджує обов'язкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини, якщо був факт знущання над нею.Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.