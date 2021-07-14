З України також: вступає в дію заборона ввозити собак в США

Штати заборонили ввозити собак з понад 110 країн світу. Причиною назвали високий ризик поширення сказу.

Заборона починає діяти 14 липня. Про це Центри контролю та профілактики захворювань США повідомили за місяць.

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Штати заборонили ввозити собак зі 113 країн

Ці тимчасові заходи необхідні, аби забезпечити ввезення до США здорових собак, а також захистити громадське здоров'я від повторного занесення до країни вірусу собачого сказу,

– розповіли у Центрі.

Також додали, що заборона діятиме протягом року. Все для того, щоб вберегти людей та тварин від сказу.

Що цьому передувало

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Центри контролю та профілактики захворювань США 14 червня повідомили про заборону. Зокрема, що собак з 113 країн не впускатимуть, в тому числі й з України. Також до списку ввійшли інші країни Східної Європи, а також – Африки, Південної та Центральної Америки, Азії та Близького Сходу.

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У США пояснили заборону

У період пандемії американці почали масово всиновлювати собак.

Протягом 2020 року СDC знайшли 450 собак з підробленими сертифікатами – це на 52% більше, ніж у попередні роки.

СDC повідомило, що деяким тваринам все ж дозволять в'їзд, але на дуже обмежених підставах.

Дозвіл на це потрібно просити принаймні за 30 днів до в'їзду.

Щороку до США імпортують близько мільйона собак. З них 6% – приїжджають з країн із високим ризиком сказу.

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