Собак не можна буде завозити до США протягом одного року. Про це оголосили Центри з контролю й профілактики захворювань (CDS).

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Під заборону потрапили загалом 113 країн, у тому числі й Україна. Не можна ввозити жодних собак, у тому числі й тварин емоційної підтримки.



У період пандемії американці почали всиновлювати більше собак / Фото Unsplash

Під час пандемії значно зріс імпорт собак до США. Американці всиновлювали тварин у тому числі з країн із високим ризиком захворювання на сказ.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

СDC встановили, що у сотень із цих собак були підробні сертифікати про щеплення.

Що передувало забороні

Щороку до США імпортують близько мільйона собак.

6% з них – приїжджають з країн із високим ризиком сказу.

Шляхом регулярної вакцинації тварин сказ у США подолали ще у 2007 році.

Однак у світі сказ є розповсюдженою хворобою, від якої щороку гине близько 59 тисяч людей.

У період пандемії американці почали масово всиновлювати собак. Протягом 2020 року СDC знайшли 450 собак з підробленими сертифікатами – це на 52% більше, ніж у попередні роки.

– це на 52% більше, ніж у попередні роки. СDC повідомило, що деяким тваринам все ж дозволять в'їзд, але на дуже обмежених підставах. Дозвіл на це потрібно просити принаймні за 30 днів до в'їзду.

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Заборона почне діяти з 14 липня й триватиме протягом року. Періодично її будуть переглядати.