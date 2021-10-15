Згідно з технологією, пасажир має потерти серветку об шкіру й після цього її обнюхає собака. Тварина має за запахом поту визначити, чи є у людини COVID-19. Якщо собака його виявляє, то подає сигнал кінологу.

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Згідно з дослідженням ветеринарного факультету Університету Гельсінкі, службові собаки, які пройшли спеціальні тренування, здатні розпізнати запах, типовий для хворих COVID-19, практично з 100% точністю.

За словами дослідника Анни Гельм-Брекман, яка працює на ветеринарному факультеті університету Гельсінкі, у Фінляндії давно використовують гострий нюх собак для виявлення низки захворювань у людей. Вона зазначила, що собаки швидко навчилися розпізнавати типовий для коронавірусу запах.

Крім того, в аеропортах Об’єднаних Арабських Еміратів працюють 38 службових собак, які здатні виявити людей, інфікованих COVID-19, з точністю 98,2%.

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В Україні

Колишня заступниця глави МВС Тетяна Ковальчук пояснила, як ця технологія працює в Україні. Вона зазначила, що це цікавий проєкт і правоохоронці були готові його почати. Проте в Україні "немає інфраструктурних умов для того, щоб цей механізм працював". Також нині немає гарантій, що собака в таких умовах сама не стане переносником COVID-19.

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"Крім цього, в Україні не передбачено фінансування на таку роботу, не обладнані пункти пропуску. І, мабуть, найголовніше, немає нормативної бази для впровадження. Практика показала, що зараз є більш досконалі методи тестування", – додала Ковальчук.