Согласно технологии, пассажир должен потереть салфетку об кожу и после этого ее обнюхает собака. Животное должно за запахом пота определить, есть ли у человека COVID-19. Если собака его обнаруживает, то подает сигнал кинологу.

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Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, служебные собаки, которые прошли специальные тренировки, способны распознать запах, типичный для больных COVID-19, практически со 100% точностью.

По словам исследователя Анны Гельм-Брэкман, которая работает на ветеринарном факультете университета Хельсинки, в Финляндии давно используют острое обоняние собак для выявления ряда заболеваний у людей. Она отметила, что собаки быстро научились распознавать типичный для коронавируса запах.

Кроме того, в аэропортах ОАЭ работают 38 служебных собак, которые способны выявить людей, инфицированных COVID-19, с точностью 98,2%.

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В Украине

Бывший заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук объяснила, как эта технология работает в Украине. Она отметила, что это интересный проект и правоохранители были готовы его начать. Однако в Украине "нет инфраструктурных условий для того, чтобы этот механизм работал". Также сейчас нет гарантий, что собака в таких условиях сама не станет переносчиком COVID-19.

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"Кроме этого, в Украине не предусмотрено финансирование на такую ​​работу, не оборудованные пункты пропуска. И, пожалуй, самое главное, нет нормативной базы для внедрения. Практика показала, что сейчас более совершенные методы тестирования", — добавила Ковальчук.