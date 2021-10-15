У мальчика, которого зовут Райли Дагган, аутизм. Ребенок боится незнакомых мест и тяжело идет на контакт с людьми.

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Чтобы помочь сыну, родители решили завести собаку Уиллоу. Четырехлапая помогает Райли успокоиться и предоставляет эмоциональную поддержку в сложных для него ситуациях.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.

Во время первого визита к стоматологу 7-летний Райли очень нервничал и повторять одну и ту же фразу: "Я не дам им смотреть на мои зубы". Кроме того, отказывался садиться в кресло и постоянно был у двери. Никакие уговоры мамы не влияли на сына.

Тогда собака Уиллоу позволила врачу осмотреть свои зубы и продемонстрировала мальчику, что эта процедура безболезненна. Это помогло Райли успокоиться. Мальчик согласился пересесть в кресло при условии, что Уиллоу будет все время сидеть рядом с ним.



Поддержка Уиллоу / Фото Nicole Duggan

По словам Николь, появление Уиллоу кардинально изменило жизнь всей семьи. До этого во время прогулок ее сын отказывался сидеть в коляске и постоянно убегал. Все сложнее было следить за безопасностью Райли.



Знакомство Райли и Уиллоу / Фото Nicole Duggan

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Тогда благотворительный фонд предложил семье принять участие в программе My Canine Companion, в рамках которой дети с аутизмом получали собак-помощников. Уиллоу прошла специальное обучение, поэтому хорошо чувствует настроение хозяина и всегда готова ему помочь.