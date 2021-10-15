Владелец пса по кличке Манго насыпал в его красивую миску немного корма и сказал, что это все, ведь пес на диете. Печальная реакция песика способна растрогать любого.

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Очень грустные глаза

Манго очень расстроился. Псу понадобилась секунда, чтобы понять, что происходит. Он посмотрел на камеру невероятно грустными глазами.

На морде пса было написано разочарование такой маленькой порцией. Это выражение морды растрогало пользователей сети.



Манго очень расстроился / Скриншот с видео

Видео насобирало почти полмиллиона просмотров и более 35 тысяч лайков.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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