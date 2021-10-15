Власник песика на прізвисько Манго насипав у його красиву миску трішки корму і сказав, що це все, адже пес на дієті. Сумна реакція песика здатна зворушити будь-кого.
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Дуже сумні очі
Манго дуже засмутився. Псу знадобилася секунда, щоб зрозуміти, що відбувається. Він подивився на камеру неймовірно сумними очима.
На морді песика було написане розчарування такою маленькою порцією. Цей вираз морди розчулив користувачів мережі.
Манго дуже засмутився / Скриншот з відео
Відео назбирало майже пів мільйона переглядів та понад 35 тисяч лайків.
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Користувачі мережі коментують курйозне відео:
- "Ці очі розбивають мені серце".
- "Дайте собаці ще, будь ласка".
- "Манго, я прийду тобі на допомогу".