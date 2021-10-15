Власник песика на прізвисько Манго насипав у його красиву миску трішки корму і сказав, що це все, адже пес на дієті. Сумна реакція песика здатна зворушити будь-кого.

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Дуже сумні очі

Манго дуже засмутився. Псу знадобилася секунда, щоб зрозуміти, що відбувається. Він подивився на камеру неймовірно сумними очима.

На морді песика було написане розчарування такою маленькою порцією. Цей вираз морди розчулив користувачів мережі.



Манго дуже засмутився / Скриншот з відео

Відео назбирало майже пів мільйона переглядів та понад 35 тисяч лайків.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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