Велетенський кальмар використовує "фари", щоб засліпити жертву: приголомшливий відеомомент атаки

Океан, який охоплює понад 70% поверхні Землі, є домівкою для одних з найбільших і найхижіших тварин. На глибині близько 1 000 метрів, де панує темрява, був помічений масивний "перегонник", який використовує свої "фари", щоб засліпити здобич перед тим, як почати запеклу атаку.

Дослідникам вдалося записати на відео, як тихоокеанський кальмар своїми величезними "фарами" сліпить жертву, перш ніж напасти на неї.

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Вчені записали момент атаки величезного кальмара на жертву

У царстві океану кальмар Дана (Taningia danae) виділяється як грізний вищий хижак, оснащений важливими інструментами для виживання. Серед цих інструментів – пара яскравих "фар", відомих з наукової точки зору як фотофори, які випромінюють світло у відповідь на суміш речовин з киснем. Вони демонструють класичну демонстрацію біолюмінесценції, підкреслюючи майстерність кальмара в його підводному середовищі.

У новому дослідженні команді з Університету Західної Австралії (UWA) вдалося зняти відео, на якому видно рідкісного кальмара в режимі атаки під час дослідницького круїзу в Тихому океані.

Як це було: дивіться захопливе відео

Вчені знімали кадри за допомогою камер вільного падіння, прикріплених до рами зі шматком філе скумбрії як приманку. Камери опускалися в океан зі швидкістю приблизно 60 метрів на хвилину, коли їх атакував кальмар.

Можна побачити, як мембрани, що вкривають фотофори, відкриваються і закриваються, щоб вмикати та вимикати світло. Внутрішня частина рук кальмара вкрита смертоносними гачками, і тепер ми можемо відносно уявити те, як бути його жертвою,

– каже доктор Хізер Стюарт.

Відомо, що представники цього виду можуть досягати близько 2 метрів завдовжки, а також мають найбільші фотофори у тваринному світі – вони досягають розміру лимона.

Професор Алан Джеймісон показав, що більшість наукових знань про кальмарів отримано завдяки нанизуванню на мілину, випадковому вилову в тралові сітки та дослідженню вмісту шлунку китів. Однак, ця обмежена інформація дає лише уявлення про біологію кальмарів, залишаючи прогалини в розумінні їхньої повсякденної поведінки.

Нагадаємо, на берег Зовнішніх берегів Північної Кароліни був викинутий величезний фрагмент черепа з двома рядами нерівних, схожих на зуби країв. Вчені вважають, що він належить одному з найбільших морських ссавців в океані.