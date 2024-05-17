Огромный кальмар использует "фары", чтобы ослепить жертву: шокирующий видеомомент атаки

Океан, который охватывает более 70% поверхности Земли, является домом для одних из самых больших и хищных животных. На глубине около 1 000 метров, где царит темнота, был замечен массивный "гонщик", который использует свои "фары", чтобы ослепить добычу перед тем, как начать ожесточенную атаку.

Исследователям удалось записать на видео, как тихоокеанский кальмар своими огромными "фарами" слепит жертву, прежде чем напасть на нее.

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Ученые записали момент атаки огромного кальмара на жертву

В царстве океана кальмар Дана (Taningia danae) выделяется как грозный высший хищник, оснащен важными инструментами для выживания. Среди этих инструментов – пара ярких "фар", известных с научной точки зрения как фотофоры, которые излучают свет в ответ на смесь веществ с кислородом. Они демонстрируют классическую демонстрацию биолюминесценции, подчеркивая мастерство кальмара в его подводной среде.

В новом исследовании команде из Университета Западной Австралии (UWA) удалось снять видео, на котором видно редкого кальмара в режиме атаки во время исследовательского круиза в Тихом океане.

Как это было: смотрите захватывающее видео

Ученые снимали кадры с помощью камер свободного падения, прикрепленных к раме с куском филе скумбрии в качестве приманки. Камеры опускались в океан со скоростью примерно 60 метров в минуту, когда их атаковал кальмар.

Можно увидеть, как мембраны, покрывающие фотофоры, открываются и закрываются, чтобы включать и выключать свет. Внутренняя часть рук кальмара покрыта смертоносными крючками, и теперь мы можем относительно представить то, как быть его жертвой,

– говорит доктор Хизер Стюарт.

Известно, что представители этого вида могут достигать около 2 метров в длину, а также имеют самые большие фотофоры в животном мире – они достигают размера лимона.

Профессор Алан Джеймисон показал, что большинство научных знаний о кальмарах получено благодаря нанизыванию на мель, случайному вылову в траловые сети и исследованию содержимого желудка китов. Однако, эта ограниченная информация дает лишь представление о биологии кальмаров, оставляя пробелы в понимании их повседневного поведения.

Напомним, что, на берег Внешних берегов Северной Каролины был выброшен огромный фрагмент черепа с двумя рядами неровных, похожих на зубы краев. Ученые считают, что он принадлежит одному из крупнейших морских млекопитающих в океане.