Вимирання видів стає реальною загрозою: найрідкісніший морський ссавець на Землі може зникнути

Вимирання стає реальною загрозою для незліченних істот у всьому тваринному світі. Торік вчені оголосили про початок шостого масового вимирання на Землі, передрікаючи сумну долю значній кількості видів. Тепер, вперше за 70 років, дослідники забили на сполох, опублікувавши попередження про неминуче зникнення рідкісного морського ссавця.

Учені попереджають про вимирання вакіт

Так, Міжнародна китобійна комісія (IWC) заявила про те, що в Каліфорнійській затоці в Мексиці залишилося всього 10 вакіт. Ще 2017 року популяція налічувала 30 особин.

Читайте також Вселяє більше страху, ніж леви: який хижак в Африці є справжнім монстром для тварин

Представники цього виду є найменшими з усіх нині живих видів китоподібних: їхній зріст становить від 12 до 1,5 метрів.

Дослідники виявили значний фактор, що сприяє скороченню популяції. Це рибалки, які наполегливо використовують зяброві мережі – спеціалізовані плоскі сіті – для незаконного вилову риби тотоаба. Вони мають попит на чорному ринку китайської медицини.

Ми хотіли, за допомогою попередження про вимирання, надіслати повідомлення ширшій аудиторії, щоб усі зрозуміли, наскільки це серйозно,

— сказала доктор Ліндсей Портер, віцеголова наукового комітету IWC.

Вона також зазначила, що попри майже 30 років неодноразових попереджень про те, що вакіта перебуває на межі зникнення через заплутування в зябрових сітках, ситуація, на жаль, не покращилася.

Що планують робити для порятунку?

Рішуче намагаючись захистити винятково рідкісний морський вид, дослідники співпрацюють з урядом, щоб зберегти екосистему істоти та залучають досвідчених дельфінів для виявлення їх присутності.

Вакіта перебуває на межі зникнення / Фото VAQUITACPR

Крім того, вчені намагаються зібрати тварин і переселити їх до ретельно охоронюваного заповідника, а також ініціюють ініціативу з розведення в неволі, яка була передчасно припинена після смерті самки, яка перебувала в неволі.

Зазначимо, що раніше мексиканський військово-морський флот планував створити зону нульової терпимості з використанням 193 бетонних блоків для запобігання використання зябрових сіток. Дослідники вважають, що цей захід скоротив використання сіток на 90%, проте перемістив проблему в інше місце.