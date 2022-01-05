Під час репортажу Фернанда Рувена помітила, що до неї біжить цуценя. Чотирилапий раптово захотів погратися з жінкою.
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Цуценя взагалі не бентежило, що журналістка була у прямому ефірі. Крихітка підбігла й почала грайливо кусати її за ногу, вимагаючи уваги.
Я не змогла встояти перед ним, коли зрозуміла, що він хоче грати. Я нахилилася і почала гладити його. Він був таким милим і маленьким,
– прокоментувала Фернанда Рувена.
Виявилося, що пса звати Есперанс. Він гуляв з господарем, коли раптом вирішив пограти з ведучою новин.
Відео активно ширилося соціальними мережами, а користувачі захоплено залишали свої коментарі:
- "Я теж би не змогла ігнорувати цю милу крихітку".
- "Наймиліші новини, що я бачив".
- "А можна щодня такі сюжети показувати?".
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