Під час репортажу Фернанда Рувена помітила, що до неї біжить цуценя. Чотирилапий раптово захотів погратися з жінкою.

Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Цуценя взагалі не бентежило, що журналістка була у прямому ефірі. Крихітка підбігла й почала грайливо кусати її за ногу, вимагаючи уваги.

Я не змогла встояти перед ним, коли зрозуміла, що він хоче грати. Я нахилилася і почала гладити його. Він був таким милим і маленьким,

– прокоментувала Фернанда Рувена.

Виявилося, що пса звати Есперанс. Він гуляв з господарем, коли раптом вирішив пограти з ведучою новин.

Відео активно ширилося соціальними мережами, а користувачі захоплено залишали свої коментарі:

"Я теж би не змогла ігнорувати цю милу крихітку".

"Наймиліші новини, що я бачив".

"А можна щодня такі сюжети показувати?".

Читайте також Злякалась подарунка від дітей: відео кумедної реакції мами на цуценя

Дивіться відео: як цуценя перервало прямий ефір

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.