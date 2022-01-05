Во время репортажа Фернанда Рувена заметила, что к ней бежит щенок. Четвероногий внезапно захотел поиграть с женщиной.

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Щенка вообще не смущало, что журналистка была в прямом эфире. Кроха подбежал и принялся игриво кусать ее за ногу, требуя внимания.

Я не смогла устоять перед ним, когда поняла, что он хочет играть. Я наклонилась и принялась гладить его. Он был таким милым и маленьким,

– прокомментировала Фернанда Рувена.

Оказалось, что пса зовут Эсперансом. Он гулял с хозяином, когда вдруг решил поиграть с ведущей новостей.

Видео активно распространялось по социальным сетям, а пользователи восторженно оставляли свои комментарии:

"Я тоже бы не смогла игнорировать эту милую кроху".

"Самые милые новости, что я видел".

"А можно каждый день такие сюжеты показывать?"

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Смотрите видео: как щенок прервал прямой эфир

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