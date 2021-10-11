Коли річка Грейт-Уз знову виходила з берегів, Роб вирішив допомогти птахам, що потрапили до небезпеки. "Звичайно, втручатися в дику природу не можна, проте вода вже піднялася до того рівня, коли птахи гинуть. Я не міг спати, знаючи це. Розумів, що пошкодую, якщо не допоможу їм", – пригадав Роб Адамсон.

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Чоловік цілу ніч збирав імпровізований пліт для лебединої сім'ї, а вранці спустив його на воду, закріпивши якорем. Після цього він обережно переклав на нього гніздо з 9 яйцями та маму-лебедя.



Пліт для лебедів / Фото фейсбук

Переважно лебеді поводяться дуже агресивно щодо людей, які загрожують їхнім нащадкам. Проте ця птаха наче розуміла, що Роб намагається допомогти й обмежилася тільки шипінням.

Згодом фото маленьких лебедят, які народилися з врятованих яєць, опублікували співробітники пристані. Колеги були вражені роботою, яку виконав Роб.



Роб Адамсон з маленьким лебедем / Фото Rob Adamson

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.