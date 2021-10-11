Коли річка Грейт-Уз знову виходила з берегів, Роб вирішив допомогти птахам, що потрапили до небезпеки. "Звичайно, втручатися в дику природу не можна, проте вода вже піднялася до того рівня, коли птахи гинуть. Я не міг спати, знаючи це. Розумів, що пошкодую, якщо не допоможу їм", – пригадав Роб Адамсон.
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Чоловік цілу ніч збирав імпровізований пліт для лебединої сім'ї, а вранці спустив його на воду, закріпивши якорем. Після цього він обережно переклав на нього гніздо з 9 яйцями та маму-лебедя.
Пліт для лебедів / Фото фейсбук
Переважно лебеді поводяться дуже агресивно щодо людей, які загрожують їхнім нащадкам. Проте ця птаха наче розуміла, що Роб намагається допомогти й обмежилася тільки шипінням.
Згодом фото маленьких лебедят, які народилися з врятованих яєць, опублікували співробітники пристані. Колеги були вражені роботою, яку виконав Роб.
Роб Адамсон з маленьким лебедем / Фото Rob Adamson
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