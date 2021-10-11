Когда река Грейт-Уз снова выходила из берегов, Роб решил помочь птицам, попавшим в опасности. "Конечно, вмешиваться в дикую природу нельзя, однако вода уже поднялась до того уровня, когда птицы погибают. Я не мог спать, зная это. Понимал, что пожалею, если не помогу им", — вспомнил Роб Адамсон.
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Мужчина всю ночь собирал импровизированный плот для лебединой семьи, а утром спустил его на воду, закрепив якорем. После этого он аккуратно перенес на него гнездо с 9 яйцами и маму-лебедя.
Плот для лебедей / Фото фейсбук
Преимущественно лебеди ведут себя очень агрессивно по отношению к людям, которые угрожают их потомкам. Однако эта птица как будто понимала, что Роб пытается помочь и ограничилась только шипением.
Впоследствии фото маленьких лебедят, которые родились из спасенных яиц, опубликовали сотрудники пристани. Коллеги были поражены работой, которую проделал Роб.
Роб Адамсон с маленьким лебедем / Фото Rob Adamson
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