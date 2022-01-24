Деякі собаки, кішки й навіть кози з вівцями зовсім не знають, що робити з усією цією нахабною малечею. А господарі, замість того, щоб допомогти, роблять кумедні фото.
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"Хто-небудь, допоможіть"
Фото Reddit
"Чому всі ці діти ходять за мною всюди?"
Фото Imgur
"Ось це і є радощі материнства?"
Фото BrightGirl / Twitter
"Що взагалі відбувається?"
Фото Reddit
"Діти – квіти життя"
Фото Reddit
Дитяча навала
Фото Reddit
У цієї матусі потрійний стрес
Фото Reddit
Тут є хтось зайвий
Фото Reddit
"Народила, а тепер що з ними робити?"
Фото Reddit
"Ніхто не попереджав про таке"
Фото Imgur
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