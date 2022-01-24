У Бразилії хлопець, якого звати Вітор Манжіно, приїхав на вечірку до друзів, під час якої у нього вкрали авто. "Коли я прийшов до місця, де припаркувався, моєї машини там уже не було", – пригадав Манжіно.

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Вітор подав заяву в поліцію та почав чекати на дзвінок від офіцерів. Незабаром йому зателефонували та повідомили, що його машину знайшли.

"Сержант сказав, що вони знайшли мою машину, а потім запитав, чи я не губив собаку. Я сказав: "Ні, тільки машину". Тоді він відповів: "На даху твоєї машини сидить собака. Вона відмовляється йти й нікого до себе не підпускає". Чомусь, коли я це почув, у мене побігли мурашки по шкірі", – розповів Вітор Манжіно.

Собака все ще сиділа на даху авто, коли Вітор приїхав за вказаною адресою. Хлопець зізнався, що ніколи раніше не бачив цього пса, проте було зрозуміло, що він безпритульний.

Коли Манжіно підійшов до чотирилапого, той став радісно виляти хвостом. Здавалося, що він бачив у хлопцеві свого господаря. Вітор не зміг покинути собаку й забрав додому, давши йому ім'я Хайнекен.

Дивіться фото Вітора з собакою:

Хоч авто було сильно пошкоджене крадіями, проте хлопець не засмутився. "Я втратив близько тисячі доларів. Зате знайшов нового друга. Я зроблю його найщасливішим псом у світі", – зазначив Вітор Манжіно.

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