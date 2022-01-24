Некоторые собаки, кошки и даже козы с овцами совсем не знают, что делать со всеми этими наглыми малявками. А хозяева, вместо того чтобы помочь, делают забавные фото.

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"Кто-нибудь, помогите"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

"Почему все эти дети ходят за мной везде?"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Imgur

"Вот это и есть радости материнства?"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото BrightGirl / Twitter

"Что вообще происходит?"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

"Дети – цветы жизни"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

Детское нашествие

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

У этой мамочки тройной стресс

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

Здесь есть кто-то лишний

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

"Родила, а теперь что с ними делать?"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Reddit

"Никто не предупреждал об этом"

Забавные фото домашних животных, не готовые стать родителями
Фото Imgur

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