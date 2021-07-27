Центр, який опікує врятованих ведмедів, переїхав: що відомо
Джерело:ТСН
Центр "Біла скеля", який утримує врятованих ведмедів, переїхав у Київську область. До того реабілітаційний центр розміщувався на Житомирщині.
Людям дозволятимуть відвідувати тварин у новому центрі. Вже з наступного тижня там проводитимуть екскурсії з гідом.
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Центр з врятованими ведмедями переїхав на Київщину
Перевезли тварин тому, що ще після першого локдауну власникам центру стало важче платити за оренду.
Тепер 7 звірів поселили в селі Коцюбинське, що поруч із фондом порятунку дивих тварин,
– мовиться у повідомленні.
Власники створили для тварин максимально наближені до природи умови з вольєрами, берлігами та басейнами. Врятували всіх тварин з різних місць – цирків, притравочних станцій та приватних звіринців.
Усіх тварин врятували з неналежних умов та реабілітували в притулку / Фото Pexels
Співвласниця "Білої скелі" Марина Шквиря пояснила, що великі хижаки, які виросли з людьми ніколи не зможуть повернутись в дику природу.
Тому для них найкращий варіант – великі реабілітаційні центри з природними вольєрами,
– запевнила жінка.
Додала також, що це єдиний варіант. Тому що всі інші варіанти трагічні для тварин.Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.
Що відомо про ведмежий притулок "Біла скеля"
- У 2018 році притулок "Біла скеля" виник на основі притулку "Надія".
- Існує в рамках Міжнародного благодійного фонду "Збережи дикість".
- Притулок створили з метою порятунку ведмедів, які страждають від людської жорстокості, для реабілітації та лікування тварин.
- За час існування вже реабілітували 10 ведмедів. З них 5 скерували у ведмежий притулок "Домажир", що на Львівщині.
Джерело: ведмежий притулок "Біла скеля"
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