Тренди у вихованні собак 2021: що зміниться для тварин та їх власників

Минулий рік приніс пандемію і карантин. Чимало людей почали працювати з дому. Для домашніх улюбленців це стало суцільним задоволенням – вони тепер отримують більше уваги від господарів, які цілий день проводять вдома.

У зв'язку з такими змінами фахівці виокремлюють певні тренди, що будуть актуальними у 2021 році. Тепер власники не захочуть розлучатися зі своїми чотирилапими ані в офісі, ні на відпочинку або шопінгу.

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Більше уваги



На карантині господарі проводять багато часу зі своїми улюбленцями / Фото Tinydog

Власники собак і котів мали змогу ретельно вивчити поведінку своїх улюбленців. Коли тварина хворіє або перебуває у стресі, господарі можуть швидше помітити зміну поведінки та відреагувати.

У період карантину значно зросла кількість охочих дресирувати своїх собак. Власники почали дбати про культуру й поведінку свого пса змалечку і масово повели цуценят на собачі майданчики.

Pet-friendly інфраструктура



Для тих, хто хоче подорожувати з тваринами, готелі почнуть надавати таку можливість / Фото Expresstour

Собаки звикли увесь час бути з власниками, тому будуть сумувати без них, коли карантин скінчиться. Господарі теж не захочуть надовго розлучатися зі своїми вихованцями.

Тому кафе, ресторани, магазини змушені будуть підлаштовуватися. Люди захочуть брати собак у подорожі, поселятися з ними в готелі, відвідувати пляжі тощо.

У багатьох західних країнах така практика є абсолютно нормальною. Тому українській інфраструктурі з часом теж доведеться підлаштуватися.

СПА та зони відпочинку



Набирають популярності послуги догляду за тваринами, поки господар зайнятий / Фото Openbusiness

Для собак придумують спеціальні місця, де ті можуть почекати господарів, погратися, а іноді – ще й стати красивішими. Буде зростати кількість послуг для собак, що включатиме не тільки сфери здоров'я і харчування, а й дозвілля, відпочинок і красу.

Неготовність залишитися вдома

– спеціальні зони для собак, де собаки можуть провести час, поки їх власники ходять на шопінг або зайняті справами.



Надлишок уваги призводить до того, що собаки не захочуть залишатися вдома самі / Фото Unsplash

Тварини формують настільки сильний взаємозв'язок із господарями, що потім їм буде складно звикнути до звичайного життя, у якому господарі йдуть на роботу та зникають з дому на цілий день.

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Тварини, які не звикли залишатися наодинці, можуть поводитися неадекватно: вити цілий день, руйнувати квартиру, відмовлятися від їжі та навіть ображатися на господарів.

Щоб уникнути такої ситуації, потрібно поступово привчати улюбленця залишатися самого. Спершу краще лишати його на короткий термін: 10-30 хвилин, а потім поступово збільшувати час.