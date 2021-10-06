Том Гарді і його бульдог Блю: на інтерв'ю, зйомки і червону доріжку разом

Голлівудський актор Том Гарді славиться своєю любов'ю до собак і постійно постить своїх улюбленців у соцмережах. Зараз у нього є чарівний темно-сірий бульдог Блю, який бере активну участь творчості актора.

44-річний Том Гарді – відомий собаковод, і вже не раз з'являвся на червоній доріжці зі своїм вихованцем. Так, нещодавно на урочистий захід з ним ходив і Блю.

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Бульдог Тома Гарді

Том Гарді по-справжньому обожнює собак. Він часто спонсорує притулки і допомагає песикам знайти нових господарів. Одного разу він знявся у благодійному ролику, де годував собак, які потребують домівки.

Том Гарді знявся у ролику на підтримку адопції собак з притулку

Одним з перших його улюбленців був пес на прізвисько Макс, названий на честь героя фільмів "Божевільний Макс". Пізніше, у 2011 році, він знайшов просто на вулиці свого пса Вуді. У 2017-му його не стало, і актор важко переживав втрату.

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Зараз у гарді новий друг – бульдог Блю. Разом вони скрізь: на зйомках, червоному килимі, у телевізійних проєктах і на інтерв'ю. Його добре знають на знімальних майданчиках, і йому навіть жартома видала перепустку.



У Блю навіть є перепустка у знімальні павільйони / Фото з інстаграму Тома Гарді

Том і Блю брали участь у проєкті "Казки на ніч" дитячого телеканалу CBeebies від BBC. Під час карантину Том у своєму саду поруч з Блю прочитав п'ять казок для ефіру.



Блю покірно сидів поруч, поки господар читав казку / Скриншот з відео

Нещодавно Том Гарді брав свого улюбленця на інтерв'ю для кінокритика і журналіста Стівена Вайнтрауба на каналі Collider.

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Том і його песик Блю на інтерв'ю / Скриншот з відео

На одну з найочікуваніших прем'єр року – "Веном-2: Карнаж" у Лондоні Том Гарді прийшов із улюбленцем. Обидвоє вони охоче позували камерам і ловили захоплені погляди.



Блю на червоній доріжці на прем'єрі "Венома:2" / Фото Getty Images

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Джерело: Purina