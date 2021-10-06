Співачка повідомила, що за своє життя мала 3 собак. Кожну з них вона неймовірно любила: за розум, міміку, мову, довіру. Коли їх не ставало, — це була болюча та непоправна втрата близького друга.
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Ната Жижченко пригадала, що першим псом, якого вона завела у Києві, — був Піф. Вона пояснила, що собака не з притулку, адже 10 років тому співачка не була настільки свідомою, й сама тенденція брати тварин із притулку не була широко розповсюджена.
Собака Нати Жижченко / Фото інстаграм
Аналізуючи свої стосунки з тваринами, розумію, наскільки мене засмучує ситуація з безхатніми звірами в Україні. Їх так багато й усім їм так складно допомогти, навіть попри те, що є дуже багато людей, які цим займаються,
– розповіла Ната Жижченко.
"Колись мене вразило, що в Нідерландах фактично немає безпритульних тварин. І якщо хтось хоче завести домашнього улюбленця, то переважно бере його з притулку. Але й взяти тварину там не так просто: потрібно пройти комісії, процедури, перевірки, щоб тобі довірили опіку над створінням. Виходить, якщо у світі десь це відбувається, то цього можливо досягти й в Україні", – додала Ната Жижченко.
Син Нати Жижченко з домашнім улюбленцем / Фото інстаграм
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За її словами, за останні роки в Україні багато що зрушилось з місця, з'явилися нові ініціативи які допомагають тваринам. Хочеться подякувати усім, хто докладає зусиль, щоб зробити життя звірів кращим, наприклад, притулку "Сіріус", руху UAnimals, ком’юніті DOG MA.
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"Кожен з нас може захистити та допомогти, кожен може протистояти жорстокості та свавіллю щодо тварин. Головне — не бути байдужими, залишатися чуйними та людяними", – підсумувала лідерка гурту ONUKA.