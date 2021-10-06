Певица сообщила, что за свою жизнь имела 3 собак. Каждую из них она невероятно любила: за ум, мимику, язык, доверие. Когда их не становилось, — это была болезненная и невосполнимая потеря близкого друга.

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Ната Жижченко вспомнила, что первым псом, которого она завела в Киеве, — был Пиф. Она объяснила, что собака не из приюта, ведь 10 лет назад певица не была столь сознательной, и сама тенденция брать животных из приюта не была широко распространена.



Собака Наты Жижченко / Фото инстаграм

Анализируя свои отношения с животными, понимаю, насколько меня огорчает ситуация с бездомными животными в Украине. Их так много и всем им так сложно помочь, даже несмотря на то, что есть очень много людей, которые этим занимаются,

– рассказала Ната Жижченко.

"Когда-то меня поразило, что в Нидерландах фактически нет бездомных животных. И если кто-то хочет завести домашнего любимца, то преимущественно берет его из приюта. Но и взять животное там не так просто: нужно пройти комиссии, процедуры, проверки, чтобы тебе доверили опеку над созданием. Получается, если в мире где-то это происходит, то того же можно достичь и в Украине", — добавила Ната Жижченко.



Сын Наты Жижченко с домашним животным / Фото инстаграм

По ее словам, за последние годы в Украине многое сдвинулось с места, появились новые инициативы помогающие животным. Хочется поблагодарить всех, кто прилагает усилия, чтобы сделать жизнь зверей лучшим, например, приюта "Сириус", движения UAnimals, комьюнити DOG MA.

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"Каждый из нас может защитить и помочь, каждый может противостоять жестокости и произволу в отношении животных. Главное – не быть равнодушными, оставаться чуткими и человечными", — подытожила лидерша группы ONUKA.