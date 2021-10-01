Ветеринари провели цуценяті операцію з видалення металевого ланцюга, що вп'явся навколо шиї тварини. Крім того, у собаки були проблеми зі шкірою та кігтями. Попри сильний біль, "під час огляду цуценя продовжувало виляти хвостом".

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Дейв Батіста на своїй сторінці в інстаграм призначив нагороду за інформацію про те, хто знущався з тварини.



Сейдж / Фото Humane Society of Tampa Bay

"Я особисто вручу 5 тисяч доларів готівкою тому, хто надасть інформацію, що допоможе знайти та заарештувати того хворого, який це зробив. Також додаткові 1500 доларів пропонує організація Humane Society", – написав Дейв Батіста.

Актор продовжує оголошувати нову інформацію. Батіста зазначив, що з цуценям все добре, проте знайти тих, хто знущався з нього, поки не вийшло.

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Крім того, повідомив, що його колега Міккі Рурк пообіцяв додати від себе 1 тисячу доларів за відомості про злочинця, а також юридична фірма запропонувала ще 5 тисяч доларів.

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