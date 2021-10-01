Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та словацький прем'єр Едуард Гегер спілкувалися із журналістами. Аж раптом "в ефір" увірвався пес і пресконференцію довелося на деякий час перервати.
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Раніше жив на вулиці
У квітні цього року Арахіс став головним собакою у Греції. Відтоді він встиг прийняти кілька візитів європейських лідерів.
Песика взяли у притулку / Фото Instagram/Mitsotakis
Однак такий успіх песик мав не завжди. Раніше Арахіс був безпритульним собакою.
Почав гавкати під час пресконференції
Міцотакіс саме висловлював підтримку балканським країнам, що намагаються увійти до Євросоюзу. Аж раптом він завмер, бо почув гавкіт Арахіса неподалік.
Це той собака, якого ми нещодавно взяли з притулку, і він часто досить жвавий, – прокоментував звук Міцотакіс.
Словацький прем'єр у відповідь розсміявся.
Це перший випадок, коли він втрутився під час пресконференції. Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і більш чемний, – виправдав песика грецький прем'єр.
Арахіс, пес грецького прем'єра / Фото @the-beans-69 / Reddit
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Як у Греції допомагають тваринам
- Уряд Міцотакіса бореться із жорстоким поводженням з тваринами.
- Минулого року посилили відповідальність за жорстоке поводження: тепер кривдникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
- А минулого тижня депутати проголосували за створення реєстру домашніх тварин, у якому будуть зразки нестерилізованих кішок і собак.
- Так у країні хочуть боротися із власниками, які викидають потомство своїх тварин на вулицю.