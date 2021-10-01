Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и словацкий премьер Эдуард Гегер общались с журналистами. И вдруг "в эфир" ворвался пес и пресс-конференцию пришлось на некоторое время прервать.

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Раньше жил на улице

В апреле этого года Арахис стал главной собакой в ​​Греции. С тех пор он успел принять несколько визитов европейских лидеров.



Песика взяли в приюте / Фото Instagram / Mitsotakis

Однако такой успех собачка имела не всегда. Ранее Арахис был бездомным псом.

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Начал лаять во время пресс-конференции

Мицотакис как раз выражал поддержку балканским странам, которые пытаются войти в Евросоюз. Вдруг он замер, когда услышал лай Арахиса неподалеку.

Это собака, которую мы недавно взяли из приюта, и она часто довольно активная, – прокомментировал звук Мицотакис.

Словацкий премьер в ответ рассмеялся.

Это первый случай, когда он вмешался во время пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежливый, – оправдал собаку греческий премьер.

Интересно! Кириакос Мицотакис взял собаку после посещения приюта в апреле, в День бездомных животных.



Арахис, пес греческого премьера / Фото @ the-beans-69 / Reddit

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