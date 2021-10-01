Часто собаки бывают настолько уставшие и хотят спать, однако отчаянно пытаются дальше продолжать исследовать мир.

Важно Как можно весело и полезно развлечь любимого кота

Не закрывать глаза становится все труднее, голова медленно опускается и пес падает засыпая. Как результат, собаку можно найти крепко спящую в самых странных местах и позах. У хозяев даже может возникать вопрос: "Как это может быть удобно?".

Издание Bored Panda сделало подборку фото домашних любимцев, которые уснули в странных положениях или локациях, чем рассмешили своих владельцев.

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