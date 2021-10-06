44-річний Том Гарді – відомий собаковод, і вже не раз з'являвся на червоній доріжці зі своїм вихованцем. Так, нещодавно на урочистий захід з ним ходив і Блю.
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Бульдог Тома Гарді
Том Гарді по-справжньому обожнює собак. Він часто спонсорує притулки і допомагає песикам знайти нових господарів. Одного разу він знявся у благодійному ролику, де годував собак, які потребують домівки.
Том Гарді знявся у ролику на підтримку адопції собак з притулку
Одним з перших його улюбленців був пес на прізвисько Макс, названий на честь героя фільмів "Божевільний Макс". Пізніше, у 2011 році, він знайшов просто на вулиці свого пса Вуді. У 2017-му його не стало, і актор важко переживав втрату.
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Зараз у гарді новий друг – бульдог Блю. Разом вони скрізь: на зйомках, червоному килимі, у телевізійних проєктах і на інтерв'ю. Його добре знають на знімальних майданчиках, і йому навіть жартома видала перепустку.
У Блю навіть є перепустка у знімальні павільйони / Фото з інстаграму Тома Гарді
Том і Блю брали участь у проєкті "Казки на ніч" дитячого телеканалу CBeebies від BBC. Під час карантину Том у своєму саду поруч з Блю прочитав п'ять казок для ефіру.
Блю покірно сидів поруч, поки господар читав казку / Скриншот з відео
Нещодавно Том Гарді брав свого улюбленця на інтерв'ю для кінокритика і журналіста Стівена Вайнтрауба на каналі Collider.
Том і його песик Блю на інтерв'ю / Скриншот з відео
На одну з найочікуваніших прем'єр року – "Веном-2: Карнаж" у Лондоні Том Гарді прийшов із улюбленцем. Обидвоє вони охоче позували камерам і ловили захоплені погляди.
Блю на червоній доріжці на прем'єрі "Венома:2" / Фото Getty Images
Що відомо про породу французький бульдог
Джерело: Purina
- Це маленький собака з плоскою мордою і короткою блискучою шерстю тигрового, рябого або палевого забарвлення.
- Дорослий французький бульдог має зріст приблизно 27 – 34,5 сантиметра. Дорослі пси важать 12,5 кілограмів, а суки – 11 кілограмів.
- Французький бульдог — це веселий собака, який сповнений енергії і ласкавий до своїх близьких.
- Водночас це мужній собака, який вважає, що він у рази більший, ніж є насправді.