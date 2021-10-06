44-летний Харди – известный собаковод, и уже не раз появлялся на красной дорожке со своим питомцем. Так, недавно на торжественное мероприятие с ним ходил и Блю.
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Бульдог Тома Харди
Харди по-настоящему любит собак. Он часто спонсирует приюты и помогает собакам найти новых хозяев. Однажды он снялся в благотворительном ролике, где кормил собак, нуждающийся в доме.
Харди снялся в ролике в поддержку адопции собак из приюта
Одним из первых его любимцев был пес по кличке Макс, названный в честь героя фильмов "Безумный Макс". Позже, в 2011 году, он нашел просто на улице своего пса Вуди. В 2017-м его не стало, и актер тяжело переживал потерю.
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Сейчас у Гарди новый друг – бульдог Блю. Вместе они везде: на съемках, красной дорожке, в телевизионных проектах и на интервью. Его хорошо знают на съемочных площадках, и ему даже в шутку выдали пропуск.
У Блю даже есть пропуск в съемочные павильоны / Фото с инстаграма Тома Харди
Том и Блю участвовали в проектах "Сказки на ночь" детского телеканала CBeebies от BBC. Во время карантина Том в своем саду рядом с Блю прочитал пять сказок для эфира.
Блю покорно сидел рядом, пока хозяин читал сказку / Скриншот с видео
Недавно Харди брал своего любимца на интервью для кинокритика и журналиста Стивена Вайнтрауба на канале Collider.
Том и его собака Блю на интервью / Скриншот с видео
На одну из самых ожидаемых премьер года – "Веном-2: Карнаж" в Лондоне Харди пришел с любимцем. Оба они охотно позировали камерам и ловили восхищенные взгляды.
Блю на красной дорожке на премьере "Венома: 2" / Фото Getty Images
Что известно о породе французский бульдог
Источник: Purina
- Это маленькая собака с плоской мордой и короткой блестящей шерстью тигрового, рябого или палевого окраса.
- Взрослый французский бульдог имеет рост около 27 – 34,5 сантиметра. Взрослые собаки весят 12,5 кг, а суки – 11 кг.
- Французский бульдог – это веселая собака, полна энергии и ласковая к своим близким.
- В то же время это мужественная собака, которая считает, что она в разы больше, чем есть на самом деле.