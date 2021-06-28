Навіть акції ресторанів поруч зросли: панда народила першу двійню в історії зоопарку в Токіо

У Токійському зоопарку вперше за чотири роки гігантська панда народила немовлят. Вони стали першою двійнею за всю історію зоопарку.

Їх народила панда Шин Шин. У зоопарку поки не повідомили, якої статі дитинчата.

Варто прочитати Які тривожні симптоми у котів можуть свідчити про хворобу

Директор зоопарку навіть "заверещав з радості"

Гігантські панди дуже важко розмножуються як у дикій природі, так і в зоопарках. Наразі їх залишилось тільки кілька тисяч, тож природоохоронці б'ють на сполох.

Коли я почув, що народилося друге панденятко, я не міг втриматися, і заверещав від радості!

– розповів директор зоопарку Ютака Фукуда.

Адже це перші в історії зоопарку двійнята панди та перше поповнення панд за останні 4 роки.

Немовлята перебуватимуть в інкубаторі

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Гігантські панди дуже зрідка можуть доглядати за двома дитинчатами одночасно. Тому одного з двійнят поміщатимуть в інкубатор.

Представниця зоопарку Наоя Охаші розповіла, що вони стежитимуть за тим, щоб панда годувала грудьми одне немовля, поки друге буде в інкубаторі. Маленьких пандочок періодично мінятимуть місцями.



Немовлята перебуватимуть біля мами чи в інкубаторі / Фото Токійського зоопарку

До речі, працівники зоопарку розповіли, що підозрювали про вагітність Шин Шин після парування з партнером Рі Рі в березні. Проте остаточно інформація підтвердилась тільки кілька тижнів тому.

Панда народила двійнят в Токійському зоопарку: дивіться відео BBC

Після повідомлення про народження пандЦе трапилось через те, що панди мають значну роль в туристичній економіці Японії. Адже, чим більше панд, тим більше відвідувачів, які буватимуть в ресторанах.

До речі, батьків немовлят зоопарк позичив у Китаї. У 2017 році в них народилось дитинча Хисіанг, а немовля 2012 року померло за кілька днів після народження. Саме воно стало першим панденятком в зоопарку за 24 роки.

Гігантські панди: коротко Великі панди живуть в листяних та хвойних лісах з густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю. Зокрема в Тибеті та Сичуані.

Через вирубування бамбукових лісів їм немає де жити. Кожна панда у рідному лісі позначає свою певну територію. Інколи вони можуть накладатись, та панди уникають одне одного.

У дикій природі живе не більше 1,6 тисяч панд. Проте в 2016 році Міжнародний союз охорони природи повідомив про збільшення популяції на 17% протягом наступних 10 років.

Тому їхній статус змінили з "під загрозою вимирання" на "уразливий".

Джерело: Вікіпедія

Цікаво У Малайзії гігантська панда Лян Лян народила третє дитинча і воно вже подвоїло свою вагу