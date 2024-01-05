Автори дослідження вважають, що ці гігантські, стародавні й хижі черв'яки допоможуть краще вивчити цікаву групу хижих черв'яків, які все ще мешкають на Землі. Який вигляд мають ці істоти – дивіться далі!

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Вчені знайшли гігантських хижих черв'яків Timorebestia koprii

Сучасні морські хижаки, відомі як хетогнати або морські стрілки, є відносно невеликими тваринами розміром від 3 до 100 міліметра.

Однак, у новому дослідженні в Гренландії вчені виявили їхніх далеких родичів Timorebestia koprii, які вирізнялися гігантськими розмірами та хижими звичками. Завдовжки стародавні черв'яки досягали близько 30 сантиметрів.

Timorebestia koprii та її характерні довгі вусики

Timorebestia koprii та її характерні довгі вусики / Фото Dr Jakob Vinther

Команда зі Школи наук про Землю і біологічних наук Бристольського університету припускає, що черви, нещодавно виявлені в родовищі скам'янілостей віком понад 518 мільйонів років, є одними з найбільш ранніх хижих тварин в океанах Землі в ранньому кембрії.

Ці стародавні черв'яки мали довгі вусики та дивовижні щелепи, розташовані всередині голів. Водночас їхні сучасні предки, морські стрілки, навпаки — мають щелепи, розташовані зовні голови,
– каже доктор Джейкоб Вінтер.

30-сантиметровий хижий черв'як в океані сьогодні може здатися не таким вже й страшним, проте вчені впевнені, що сотні мільйонів років тому він представляв серйозну загрозу для тварин, що мешкали в земних океанах.

Що відомо про цих істот?

Аналіз скам'янілостей показує, що ці стародавні хижаки були "гігантами свого часу" і перебували на вершині харчового ланцюга. Фактично це ставить їх на один рівень з вищими хижаками сьогодні, наприклад, великі білі акули.

Команда використовувала електронний мікрозонд, щоб скласти карту вуглецю в скам'янілостях

Використовували електронний мікрозонд, щоб скласти карту вуглецю в скам'янілостях / Фото Dr Jakob Vinther

Вивчивши скам'янілості, команда виявила доказ хижацтва черв'яків у їхній травній системі: вчені знайшли залишки ізоксісів — морських членистоногих.

Автори дослідження також вважають, що тиморебестії та морські стрілки, ймовірно, домінували в океанах до того, як з'явилися членистоногі. Розквіт цих древніх хижаків в океані, ймовірно, міг тривати від 10 до 15 мільйонів років, коли в морському середовищі їм не було рівних.

Зауважимо, раніше дослідники виявили, що у Крижаному фіорді недалеко від Ілуліссата в Західній Гренландії ховається унікальна популяція кільчастих нерп, несхожих на своїх родичів. Цей новий вид має назву тюлень Кангіа.