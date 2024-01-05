Автори дослідження вважають, що ці гігантські, стародавні й хижі черв'яки допоможуть краще вивчити цікаву групу хижих черв'яків, які все ще мешкають на Землі. Який вигляд мають ці істоти – дивіться далі!

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Вчені знайшли гігантських хижих черв'яків Timorebestia koprii

Сучасні морські хижаки, відомі як хетогнати або морські стрілки, є відносно невеликими тваринами розміром від 3 до 100 міліметра.

Однак, у новому дослідженні в Гренландії вчені виявили їхніх далеких родичів Timorebestia koprii, які вирізнялися гігантськими розмірами та хижими звичками. Завдовжки стародавні черв'яки досягали близько 30 сантиметрів.

Timorebestia koprii та її характерні довгі вусики / Фото Dr Jakob Vinther

Команда зі Школи наук про Землю і біологічних наук Бристольського університету припускає, що черви, нещодавно виявлені в родовищі скам'янілостей віком понад 518 мільйонів років, є одними з найбільш ранніх хижих тварин в океанах Землі в ранньому кембрії.

Ці стародавні черв'яки мали довгі вусики та дивовижні щелепи, розташовані всередині голів. Водночас їхні сучасні предки, морські стрілки, навпаки — мають щелепи, розташовані зовні голови,

– каже доктор Джейкоб Вінтер.

30-сантиметровий хижий черв'як в океані сьогодні може здатися не таким вже й страшним, проте вчені впевнені, що сотні мільйонів років тому він представляв серйозну загрозу для тварин, що мешкали в земних океанах.

Що відомо про цих істот?

Аналіз скам'янілостей показує, що ці стародавні хижаки були "гігантами свого часу" і перебували на вершині харчового ланцюга. Фактично це ставить їх на один рівень з вищими хижаками сьогодні, наприклад, великі білі акули.

Використовували електронний мікрозонд, щоб скласти карту вуглецю в скам'янілостях / Фото Dr Jakob Vinther

Вивчивши скам'янілості, команда виявила доказ хижацтва черв'яків у їхній травній системі: вчені знайшли залишки ізоксісів — морських членистоногих.

Автори дослідження також вважають, що тиморебестії та морські стрілки, ймовірно, домінували в океанах до того, як з'явилися членистоногі. Розквіт цих древніх хижаків в океані, ймовірно, міг тривати від 10 до 15 мільйонів років, коли в морському середовищі їм не було рівних.

Зауважимо, раніше дослідники виявили, що у Крижаному фіорді недалеко від Ілуліссата в Західній Гренландії ховається унікальна популяція кільчастих нерп, несхожих на своїх родичів. Цей новий вид має назву тюлень Кангіа.