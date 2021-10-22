Тим, хто не любить гуляти: 5 маленьких порід собак, яким добре у квартирі

Чимало людей відмовляються від ідеї завести собаку, адже з улюбленцем потрібно регулярно гуляти. Якщо ви мрієте про песика, але не готові вигулювати його двічі на день, зверніть увагу на невеликі породи, які не потребують регулярного вигулу.

Майбутні власники повинні пам'ятати, що навіть маленькі песики потребують прогулянок. Однак це можна робити нерегулярно, привчивши песика ходити в туалет на лоток або спеціальну пелюшку. Але пам'ятайте, що й маленьким породам необхідно робити щеплення, обробляти їх від паразитів та дресирувати – щоб ваш песик не просидів усе життя у квартирі, а міг супроводжувати вас на вулиці чи в парку.

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1. Йоркширський тер'єр



Собака породи йоркширський тер'єр / Фото Unsplash

Вага: 2 – 3,2 кілограма.

2 – 3,2 кілограма. Зріст: 15 – 17 сантиметрів.

15 – 17 сантиметрів. Тривалість життя: 12 – 15 років.

​Йоркширський тер'єр – веселий та відданий собака. Вони добре ладнають з дітьми, легко піддаються дресируванню, однак досить вперті на непосидючі.

Крихітний розмір йоркширських тер'єрів дозволяє їм чудово почуватися у квартирі. Але йорк із радістю піде на прогулянку з вами – ці песики, які всі тер'єри, досить витривалі.

2. Бішон фризе



Собака породи бішон фризе / Фото Unsplash

Вага: 2,5 – 3 кілограми.

2,5 – 3 кілограми. Зріст: 25 – 30 сантиметрів.

25 – 30 сантиметрів. Тривалість життя: 12 – 15 років.

Маленький собака із породи бішонів (болонок). Ці песики мають гарну білу шерсть, що потребує регулярного вичісування, стрижки та догляду.

Бішони – вірні супутники як дорослих, так і дітей. Однак ці песики можуть легко навчитися ходити в туалет на лоток, а для ігор та фізичної активності їм достатньо квартири. Втім, собаки породи бішон фризе із задоволенням будуть супроводжувати вас на прогулянці парком кілька разів на тиждень.

3. Мопс



Собака породи мопс / Фото Unsplash

Вага: 6 – 8 кілограмів.

6 – 8 кілограмів. Зріст: 28 – 32 сантиметри.

28 – 32 сантиметри. Тривалість життя: 13 – 14 років.

Мопси – доволі ліниві та спокійні собаки. Вони цілком можуть не гуляти на вулиці кілька днів, якщо привчити їх ходити в туалет на лоток або пелюшку.

Однак мопси схильні до набору ваги. Тому їм обов'язково потрібно давати фізичні навантаження й виводити на прогулянки кілька разів на тиждень.

Власники мопсів повинні зважати на те, що коротка морда песиків може призводити до ускладненого дихання. Тому не можна вигулювати мопсів у сильну спеку – це небезпечно для їх здоров'я і навіть життя.

4. Японський хін

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Собака породи японський хін / Фото Pixabay

Вага: 2 – 5 кілограмів.

2 – 5 кілограмів. Зріст: 20 – 27 сантиметрів.

20 – 27 сантиметрів. Тривалість життя: 10 – 12 років.

​Це милі та делікатні собаки. Вони ласкаві, чудово товаришують з дітьми та іншими тваринами. Японський хін ідеально підходить для проживання у квартирі й може звикнути до лотка. Однак песик цієї породи із задоволенням гулятиме на вулиці, тому не позбавляйте його такої можливості хоча б 2 – 3 рази на тиждень.

Довга й густа шерсть японського хіна не потребує особливого догляду. Оскільки у родоводі цих песиків є спанієлі, їх хутро має водовідштовхувальні властивості. Хіна не потрібно стригти чи тримінгувати. Достатньо 1 – 2 рази на тиждень вичісувати собаку.

5. Чихуахуа



Собака породи чихуахуа / Фото Unsplash

Вага: 0,5 – 3 кілограми.

0,5 – 3 кілограми. Зріст: 15 – 23 сантиметри.

15 – 23 сантиметри. Тривалість життя: 11 – 14 років.

Ці крихітні собаки із задоволенням проводять час із господарями, але через свій невеликий розмір їм достатньо місця для бігу та гри у квартирі. Однак краще не заводити чихуахуа, якщо пес буде цілий день удома сам – ці песики погано переносять тривалу розлуку із господарем.

Якщо ви захочете взяти улюбленця на прогулянку, знайте, що чихуахуа – невтомні та витривалі песики, тому із задоволенням будуть супроводжувати вас всюди. А коли собака втомиться – його можна посадити в сумку чи рюкзак із доступом повітря та продовжити свій маршрут.

Пам'ятайте, що чихуахуа погано витримують низькі температури – обов'язково одягайте песиків у зручний одяг на прогулянки в мороз.

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