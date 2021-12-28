Тигр втік з вольєра: нове відео директора Одеського зоопарку
28 грудня 2021 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:YouTube Одесский Зоопарк
Одеський зоопарк випустив новорічний кліп. У ньому знявся директор установи – Ігор Бєляков, а також його працівники.
Відомо, що Ігор Бєляков зіграв головну роль – тигра. Крім того, він склав та виконав пісню з відеокліпу.
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У центрі сюжету – тигр, який втік із вольєра та розгулював зоопарком. Він налякав перехожих та напав на жінку. Наприкінці ролика тигра змогли зловити, проте виявилося, що це сам директор зоопарку.
Дивіться відео Одеського зоопарку:
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Оригінальні привітання Бєлякова: що відомо
- Такі привітання в образі тварин-символів року директор зоопарку Одеси організовує щороку.
- Напередодні 2021 року директор зоопарку переодягнувся у бика та привітав з Новим роком.
- У 2020 році Бєляков привітав українців у костюмі щура. Тоді відео обговорювала вся Україна.
- У 2016 та 2017 роках директор був в образі собаки та півня. Відео можна переглянути тут.