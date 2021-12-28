Известно, что Игорь Беляков сыграл главную роль – тигра. Кроме того, он сочинил и исполнил песню из видеоклипа.

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В центре сюжета – сбежавший из вольера и разгуливавший зоопарком тигр. Он испугал прохожих и напал на женщину. В конце ролика тигра смогли поймать, однако оказалось, что это сам директор зоопарка.

Смотрите видео Одесского зоопарка:

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Оригинальные поздравления Белякова: что известно

Такие поздравления в образе животных-символов года директор зоопарка Одессы организует каждый год.

Накануне 2021 директор зоопарка переоделся в быка и поздравил с Новым годом.

В 2020 году Беляков поздравил украинцев в костюме крысы. Тогда видео обсуждала вся Украина.

В 2016 и 2017 годах директор был в образе собаки и петуха. Видео можно посмотреть здесь.

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