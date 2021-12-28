Відомо, що Ігор Бєляков зіграв головну роль – тигра. Крім того, він склав та виконав пісню з відеокліпу.

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У центрі сюжету – тигр, який втік із вольєра та розгулював зоопарком. Він налякав перехожих та напав на жінку. Наприкінці ролика тигра змогли зловити, проте виявилося, що це сам директор зоопарку.

Дивіться відео Одеського зоопарку:

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Оригінальні привітання Бєлякова: що відомо

Такі привітання в образі тварин-символів року директор зоопарку Одеси організовує щороку.

Напередодні 2021 року директор зоопарку переодягнувся у бика та привітав з Новим роком.

У 2020 році Бєляков привітав українців у костюмі щура. Тоді відео обговорювала вся Україна.

У 2016 та 2017 роках директор був в образі собаки та півня. Відео можна переглянути тут.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.