У заповіднику індійського округу Панна через невідомі причини загинула тигриця, яку звали P213-32. Без мами залишилося 4 тигренят, які були приречені на смерть, якби не батько-тигр.
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Чому поведінка тигра здивувала вчених
У дикій природі мати-тигриця захищає, виховує, навчає та годує дитинчат. Цей процес триває, поки тигренятам не виповнюється 2 роки й вони не стають самостійними.
Коли малюки P213-32 залишилися самі, роль матері взяв на себе їх батько – тигр P243.
У заповіднику зазначили, що тигр демонструє рідкісну поведінку, яка невластива тиграм чоловічої статі.
Що вказує на батьківську опіку
Коли співробітники заповідника стали свідками полювання P243 на корову, вони здивувалися, що самець не став її їсти. Зорієнтувавшись у місцевості, вчені зрозуміли, що тигр залишив їжу в тому районі, де жило його потомство.
Дивіться відео: як тигр піклується про дитинчат
Ще був випадок, коли P243 зловив оленя та розділив його з тигренятами. Крім того, він регулярно відвідує дитинчат, грає з ними та вилизує. За словами працівників заповідника, самець не представляє для кошенят ніякої загрози.
За словами вчених, тигр використовує спеціальний клич, який інтерпретували як звуки для встановлення зв'язку з потомством.
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Тигренята, яким по 8 місяців, постійно перебувають під наглядом зоологів. Відомо, що усі малюки активні, ситі та не схильні до стресу через втрату матері.