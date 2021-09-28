У заповіднику індійського округу Панна через невідомі причини загинула тигриця, яку звали P213-32. Без мами залишилося 4 тигренят, які були приречені на смерть, якби не батько-тигр.

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Чому поведінка тигра здивувала вчених

У дикій природі мати-тигриця захищає, виховує, навчає та годує дитинчат. Цей процес триває, поки тигренятам не виповнюється 2 роки й вони не стають самостійними.

Коли малюки P213-32 залишилися самі, роль матері взяв на себе їх батько – тигр P243.

У заповіднику зазначили, що тигр демонструє рідкісну поведінку, яка невластива тиграм чоловічої статі.

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Що вказує на батьківську опіку

Коли співробітники заповідника стали свідками полювання P243 на корову, вони здивувалися, що самець не став її їсти. Зорієнтувавшись у місцевості, вчені зрозуміли, що тигр залишив їжу в тому районі, де жило його потомство.

Дивіться відео: як тигр піклується про дитинчат

Ще був випадок, коли P243 зловив оленя та розділив його з тигренятами. Крім того, він регулярно відвідує дитинчат, грає з ними та вилизує. За словами працівників заповідника, самець не представляє для кошенят ніякої загрози.

За словами вчених, тигр використовує спеціальний клич, який інтерпретували як звуки для встановлення зв'язку з потомством.

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Тигренята, яким по 8 місяців, постійно перебувають під наглядом зоологів. Відомо, що усі малюки активні, ситі та не схильні до стресу через втрату матері.