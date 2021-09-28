Відео опублікували в рамках серії "Прибережний релаксокеан". Ця серія присвячена спокійному життю морських мешканців Каліфорнійського узбережжя.

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На заспокійливому відео сімейство морських видр ніжаться на хвилях Тихого океану. Тварини демонструють дивовижну схожість з людьми: потягуються, обіймають одне одного та ніяк не хочуть вставати.

Дивіться відео, як пухнасті видри насолоджуються відпочинком

Акваріум Монтерейської затоки має акаунт в ютубі, на який підписано понад 170 тисяч користувачів. Заклад регулярно публікує відеоролики з тваринами та рибами, які проживають на узбережжі Тихого океану. Також Монтерейський акваріум транслює життя звірів, збираючи кошти на їхнє забезпечення та захист.

З 20 по 24 вересня заклад відзначає Тиждень обізнаності з морськими видрами. Акваріум присвятив цій події 12-годинне відео з тваринами, а також проводить пряму трансляцію з життя видр.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

Видри у прямому ефірі розважають глядачів: дивіться відео