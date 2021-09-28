Видео опубликовали в рамках серии "Прибрежный релаксокеан". Эта серия посвящена спокойной жизни морских обитателей Калифорнийского побережья.

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На успокаивающем видео семейство морских выдр нежится на волнах Тихого океана. Животные демонстрируют удивительное сходство с людьми: потягиваются, обнимают друг друга и никак не хотят вставать.

Смотрите видео, как пушистые выдры наслаждаются отдыхом

Аквариум Монтерейского залива имеет аккаунт в Ютубе, на который подписано более 170 тысяч пользователей. Заведение регулярно публикует видеоролики с животными и рыбами, проживающими на побережье Тихого океана. Также Монтерейский аквариум транслирует жизнь зверей, собирая средства на их обеспечение и защиту.

С 20 по 24 сентября заведение отмечает Неделю осведомленности с морскими выдрами. Аквариум посвятил этому событию 12-часовое видео с животными, а также проводит прямую трансляцию из жизни выдр.

Выдры в прямом эфире развлекают зрителей: смотрите видео

Чем известен Аквариум

Монтерейский Аквариум имеет уникальное расположение на берегу океана, что позволяет увидеть большинство его обитателей в естественной среде. В галереях заведения можно посмотреть на рыб, медуз, выдр, ламинарий, акул и даже пингвинов. Цель аквариума – вдохновить людей на сохранение океана и жизни его флоры и фауны.