В заповеднике индийского округа Панна по неизвестным причинам погибла тигрица, которую звали P213-32. Без мамы осталось 4 тигрят, которые были обречены на смерть, если бы не отец-тигр.
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Почему поведение тигра удивило ученых
В дикой природе мать-тигрица защищает, воспитывает, учит и кормит детенышей. Этот процесс продолжается, пока тигрятам не исполняется 2 года и они не становятся самостоятельными.
Когда малыши P213-32 остались одни, роль матери взял на себя отец – тигр P243.
В заповеднике отметили, что тигр демонстрирует редкое поведение, несвойственное тиграм мужского пола.
Что указывает на родительскую опеку
Когда сотрудники заповедника стали свидетелями охоты P243 на корову, они удивились, что самец не стал ее есть. Сориентировавшись в местности, ученые поняли, что тигр оставил еду в том районе, где жило его потомство.
Смотрите видео: как тигр заботится о детенышах
Еще был случай, когда P243 поймал оленя и разделил его с тигрятами. Кроме того, он регулярно посещает детенышей, играет с ними и вылизывает. По словам сотрудников заповедника, самец не представляет для котят никакой угрозы.
По словам ученых, тигр использует специальный клич, который интерпретировали как звуки для установления связи с потомством.
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Тигрята, которым по 8 месяцев, постоянно находятся под наблюдением зоологов. Известно, что все дети активные, сыты и не подвержены стрессу из-за потери матери.