Жінка, ім'я якої залишилося невідомим, зберігає у себе вдома велику колекцію плюшевих ведмедиків.
Важливо Імунітет та здоров'я домашніх улюбленців: що потрібно знати кожному власнику
Відомо, що вона складається з понад 200 іграшок, з якими полюбляє гратися пес Тедді.
Під час одного з прибирань, домашній улюбленець намагався погратися з ведмедиками. Жінка вирішила залишити його серед них та продовжила займатися своїми справами.
Коли усе було зроблено, вона зрозуміла, що Тедді заснув між плюшевими іграшками, й тепер жінка не може його знайти.
Цікаво Робив усе можливе: нещасний пес ніяк не міг вигнати котів зі свого ліжка – кумедне відео
Китаянка схопила телефон й зробила декілька кадрів. Тоді вона опублікувала їх у соціальних мережах та запропонувала спробувати знайти собаку.
Дивіться фото: де сховався Тедді