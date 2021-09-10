Жінка, ім'я якої залишилося невідомим, зберігає у себе вдома велику колекцію плюшевих ведмедиків.

Важливо Імунітет та здоров'я домашніх улюбленців: що потрібно знати кожному власнику

Відомо, що вона складається з понад 200 іграшок, з якими полюбляє гратися пес Тедді.

Під час одного з прибирань, домашній улюбленець намагався погратися з ведмедиками. Жінка вирішила залишити його серед них та продовжила займатися своїми справами.

Коли усе було зроблено, вона зрозуміла, що Тедді заснув між плюшевими іграшками, й тепер жінка не може його знайти.

Цікаво Робив усе можливе: нещасний пес ніяк не міг вигнати котів зі свого ліжка – кумедне відео

Китаянка схопила телефон й зробила декілька кадрів. Тоді вона опублікувала їх у соціальних мережах та запропонувала спробувати знайти собаку.

Дивіться фото: де сховався Тедді

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.