Женщина, имя которой осталось неизвестным, хранит у себя дома большую коллекцию плюшевых мишек.

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Известно, что она состоит из более чем 200 игрушек, с которыми любит играть пес Тедди.

Во время одной из уборок, домашний любимец пытался поиграть с мишками. Женщина решила оставить его среди них и продолжила заниматься своими делами.

Когда все было сделано, она поняла, что Тедди заснул между плюшевыми игрушками, и теперь женщина не может его найти.

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Китаянка схватила телефон и сделала несколько кадров. Тогда она опубликовала их в социальных сетях и предложила попробовать найти собаку.

Смотрите фото: где спрятался Тедди