Маленькие котики отдыхали в теплой постельке. Вот только кровать была не их – вскоре пришел золотистый ретривер и потребовал справедливости.
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Лаял и сбрасывал с кровати, а коты не реагировали
Бейли удивился неожиданным гостям на своем законном месте. Он попытался лаять на малышей, однако тем было безразлично.
Тогда большой пес решил действовать решительно. Он залез на кровать и начал скидывать котят оттуда своей мордой.
Но пушистики вцепились когтями в ткань и сбросить их Бейли не смог. Как только собака оставила эти попытки, как коты снова разлеглись в кроватке.
В конце концов, печальный Бейли лег на пол. Малыши начали дразнить его и бить лапами по морде.
Тогда Бейли начал хватать подстилку в надежде выбросить незваных гостей откуда. Однако котики так и остались лежать.
Ретривер выгонял кошек с кровати: смешное видео
Пользователи ютуба комментируют курьезное видео
- "Коты веселые. Они могут прыгать, бегать и перевернуть дом в минуту. Но когда они не хотят двигаться, они действительно не хотят двигаться".
- "Бейли: "В доме слишком много котят! Почти каждый день мне приходится бороться за свою постель!".
- "Бейли и сам такой большой ребенок. Он думает что-то вроде "Нет, снова" о своей кровати".
- "Вероятно, он даже не хочет лежать в своей постели! Он просто не хочет, чтобы кто-то другой ею пользовался".
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